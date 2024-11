Bia Figueiredo e Roberval Andrade ganham edição especial da Revista Racing

Uma das mais tradicionais publicações do automobilismo brasileiro terá uma edição especial em homenagem à dois nomes com muita história nas pistas. Esta semana será lançada a Revista Racing que celebra as 25 temporadas de pista de Roberval Andrade e os 30 anos de Bia Figueiredo, ambos companheiros de equipe na ASG Motorsport na Copa Truck.

Multicampeão nos caminhões, Roberval Andrade celebrou a data recentemente, durante a etapa disputada em Tarumã, e ficou emocionado ao saber da homenagem nas páginas da Revista Racing.

“É muito legal poder ver em várias páginas toda a história ao longo de muitos anos. Desde quando eu manobrava caminhões, com apenas 14 anos, até os dias de hoje, como empresário e piloto. Tenho a certeza que o pessoal que ler vai gostar do resultado”, comentou o piloto que representa a Mercedes-Benz nas pistas e as marcas do Consórcio MB, Guerra, Motorista PX, Nino Faróis, APVS, Carraro e Ráster.

Bia Figueiredo recebeu a edição especial após um final de semana intenso no GP Brasil de Fórmula 1. Dona de um currículo espetacular, com passagens por diversas categorias, ela chegou ao mundo dos caminhões no ano passado e já conquistou vitórias e pole-positions, e está próxima de se tornar a primeira campeã nos caminhões.