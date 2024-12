Bashar al-Assad renunciou cargo e deixou a Síria, diz governo russo

EDUCAÇÃO

Cascavel conquista “selo ouro” e está entre as 10 melhores notas do Brasil

A Secretaria Municipal de Cascavel conquistou o Selo Ouro de Alfabetização do MEC (Ministério da Educação), o que coloca a cidade no ranking entre os 10 melhores do Brasil com mais de 100 mil habitantes. A cidade ficou com o 9º lugar, com uma nota de 80,11. A meta do governo federal é de atingir 80% […]