Azul realiza o primeiro voo entre Campinas e Pato Branco

A Azul, a maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, realizou hoje o primeiro voo entre Campinas, principal hub da empresa aérea, e Pato Branco, no sudoeste do Paraná.

Portanto, com cinco operações semanais, essa nova rota representa um marco importante para o desenvolvimento da região paranaense, ampliando as oportunidades de negócios e lazer para os moradores da região.

O voo inaugural partiu de Campinas às 13h20 e pousou em Pato Branco às 15h05. No sentido inverso, o avião decola às 15h35, chegando ao aeroporto de Viracopos às 17h20. A rota é operada pelo modelo ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros, oferecendo conforto e comodidade para quem deseja viajar entre as duas cidades.

Operações da Azul em Pato Branco

Além da recém-inaugurada rota Campinas-Pato Branco, a cidade no sudoeste do Paraná conta com quatro voos semanais para Curitiba, capital do Estado. As decolagens ocorrem aos domingos, terças, quintas e sábados, em aeronaves ATR 72-600. Elas partem do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, às 11h50, com pouso em Pato Branco às 13h05. Portanto, no sentido inverso, os voos saem de Pato Branco às 13h35, chegando à capital às 14h40.

Finalmente, as passagens para as rotas já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas e por meio das agências de viagens parceiras.

Crédito: Assessoria Azul