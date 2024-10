Aves nascidas no Refúgio Biológico da Itaipu são soltas em santuário argentino

Quinze mutuns-de-penacho (Crax fasciolata), nativos do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) da Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu, estão soltos no Gran Parque Iberá, na Argentina. A doação, feita em março deste ano à Fundação Rewilding Argentina, representa a conclusão de um ciclo de reprodução e reintrodução de espécies ameaçadas.

Programa de Reprodução de Espécies

Além disso, por meio dessa parceria, Itaipu fornece animais do Programa de Reprodução de Espécies e, em troca, aprende com a experiência de 20 anos da Rewilding Argentina em reintrodução. O objetivo é expandir essas iniciativas para áreas no Brasil. Em 2019, 29 mutuns-de-penacho, além de antas (Tapirus terrestris) e jaguatiricas (Leopardus pardalis).

O médico-veterinário Pedro Telles, da Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu, destacou a importância da conservação: “Para a fauna, não existem fronteiras. Ao contribuir na Argentina, estamos ajudando uma espécie brasileira”. Até as décadas de 30 e 40, os mutuns eram comuns na Argentina, mas a caça e a agropecuária levaram à sua extinção na região de Iberá. A Rewilding escolheu várias espécies, como catetos, veados-campeiros, tamanduás e onças-pintadas, para repovoar a área.

“A união de nossa experiência em reprodução com a deles em reintrodução foi a oportunidade ideal”, disse Telles. Em 20 anos, a fundação reintroduziu mais de 20 espécies, incluindo onças-pintadas e ariranhas. O Gran Parque Iberá, com suas paisagens úmidas, é a segunda maior área desse tipo no mundo, perdendo apenas para o Pantanal.