Avenida Assunção: Trecho é fechado para obras de revitalização

Cascavel - O primeiro trecho para o início das obras da Avenida Assunção foi fechado nesta quinta-feira (16) para fazer o fresamento da via, na primeira quadra da via entre a Avenida Brasil e a Rua São Paulo. A previsão é que a via ficasse fechada apenas até o fim da tarde de ontem neste trecho, mas a partir de agora a Avenida que é bastante utilizada por moradores estará em constante fechamento para a realização das obras.

Até na Tancredo Neves

Toda a avenida será revitalização desde a Avenida Brasil até o cruzamento da Avenida Tancredo Neves. O asfalto será retirado, refeita toda a base e a pavimentação no valor de R$ 5,6 milhões numa área total de 31.842,66 m². Além disso, a obra contempla reparos localizados, fresamento e melhorias em pontos específicos para drenagem de água da chuva. O prazo total para a execução da obra é de 240 dias.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy para reduzir os impactos no trânsito, a obra avançará gradualmente, quadra a quadra, com a instalação de placas de sinalização para orientar motoristas e pedestres, mas agentes da Transitar estarão no local para auxiliar na organização e fluidez do tráfego.

A partir de agora é importante que os motoristas utilizem rotas alternativas para evitar o trecho em obras e, caso seja necessário transitar pela região, é importante redobrar a atenção e reduzir a velocidade. “Temos ali um asfalto muito antigo e esta é uma avenida importante de ligação entre essas duas grandes avenidas da cidade, Tancredo Neves e Avenida Brasil” disse ele.