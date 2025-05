Atenção condutores! Novo semáforo é instalado na Rua Jacarezinho

Cascavel - A Transitar informa que, após estudos, fez a instalação um novo semáforo em Cascavel, no cruzamento da Rua Jacarezinho com a Rua Fortunato Bebber, no bairro São Cristóvão, região Leste. A medida atende ao pedido de moradores e leva em consideração o fluxo intenso de veículos no local.

A partir de hoje (9), o dispositivo ficará em amarelo intermitente para que a comunidade possa ir se habituando ao novo equipamento.

A Transitar prevê que na próxima semana o semáforo passará a operar 100%, o que será avisado à população.