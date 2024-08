Apae: definida a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Como já ocorre tradicionalmente no mês de agosto, a Apae de Cascavel terá uma programação especial durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 de agosto. O tema deste ano é: “Nossa história: quem somos e o que fazemos”.

A programação inicia oficialmente em Cascavel nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, com uma apresentação do Grupo de Ginástica Rítmica Tuiuti, em dois horários, às 10h e às 16h, na Apae de Cascavel. No dia 22, serão celebradas missas em ação de graças às 10h e às 16h, também na Apae. No dia 23 de agosto, os alunos farão uma visita e interação na Seven Confecções, às 8h15 e às 14h15. No dia 26 de agosto, ocorrerá uma panfletagem em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, em prol da Defesa e Garantia de Direitos da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação do dia terá continuidade com a mesa redonda: Nossa história: quem somos e o que fazemos, a partir das 19h, no auditório da FAG, com a participação da vice-presidente da Apae, Amanda Basso e dos profissionais Marcos Roberto Diel, Dra. Eliane dos Santos e Rosane Suffiati de Oliveira. As inscrições para participar podem ser feitas pelo link www2.fag.edu.br/coopex/inscrição/5722

No dia seguinte, em 27 de agosto, a Apae estará de portas abertas para receber a comunidade. No dia 28 de agosto, às 8h, a atividade será o Poema da Apae, em valorização ao trabalho desenvolvido há mais de meio século pela instituição em Cascavel e no mesmo dia, às 15h30, apresentação de tambores, na Apae.

Fonte: Comunicação APAE