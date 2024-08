Apae de Cascavel impressiona comitiva do consulado japonês

Cascavel – Não é exagero quando nos referimos à Apae de Cascavel como uma das mais completas e avançadas estruturas do gênero do interior do Brasil e uma das principais da América Latina. São 520 alunos com deficiência atendidos pela estrutura com a garantia de serviços voltados à assistência social, saúde e educação.

Nesta quinta-feira (1º), a instituição viveu um momento histórico ao receber a visita de uma comitiva do consulado japonês de Curitiba, composta pelo Cônsul-Geral do Japão em Curitiba, Yasuhiro Mitsui e da consulesa Naomi Mitsui. Eles estavam acompanhados pela assessora de projetos comunitários do Consulado Japonês em Curitiba, Kumiko ABE.

A pontualidade é um dos atributos da cultura japonesa. Desembarcaram às 13h para a solenidade de inauguração. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, também esteve presente e saudou a comitiva.

Os integrantes do consulado foram recepcionados pelo presidente da Apae de Cascavel, João Maschio e pela vice-presidente, Amanda Basso, além dos demais diretores. Na chegada, foram surpreendidos ao som de um piano tocado pela professora de música da Apae de Cascavel. Mas o melhor ficou para o fim da apresentação musical: formada em Belas Artes e fascinada por piano, a consulesa deu um verdadeiro show ao público presente, ao apresentar duas músicas da cultura japonesa.

Logo depois, a comitiva e os diretores da Apae discursaram para o público presente em frente às salas que receberam modernos equipamentos obtidos com recursos do Governo do Japão. A doação de US$ 37.762, equivalente a R$ 181.370,88 mil foi destinada à aquisição de equipamentos ao setor de fisioterapia. Foram duas esteiras e dois simuladores de escadas dos mais avançados na atualidade e que contribuem para a evolução dos alunos atendidos pela instituição. O cônsul acenou com a possibilidade de firmar novas parcerias com a Apae de Cascavel no futuro.

O presidente da Apae de Cascavel, João Maschio, destacou a sensibilidade e os sentimentos de carinho e aproximação do consulado japonês com a Apae de Cascavel. “Podem ter certeza que essa doação será multiplicada com muita evolução dos nossos alunos e muitos sorridos”. Já o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, destacou que os momentos na Apae sempre são especiais. “Temos muito amor pelo trabalho desenvolvido em prol dos alunos e das famílias acolhidas com tanto carinho. A Apae de Cascavel é uma referência de amor, de dedicação e de desprendimento”.

Por fim, o Cônsul-Geral do Japão em Curitiba, Yasuhiro MITSUI, a Apae de Cascavel conta com uma estrutura impressionante e inclusive nunca vista nas cidades que conhece no Japão. “É impressionante. Estamos muito felizes em contribuir com o trabalho da Apae de Cascavel. Esperamos firmar futuras parcerias”, disse. “Vocês contribuem para a formação de uma sociedade mais inclusiva e por isso são nossos parceiros”. Depois de pronto, os equipamentos serão transferidos para o novo Centro de Habilitação e Reabilitação da Apae de Cascavel em fase de construção.