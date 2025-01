Ano de 2024 foi o mais letal da década na aviação brasileira

Brasília – Um trágico acidente aéreo envolvendo um avião da Voepass, ocorrido em agosto de 2024, resultou na morte de 62 pessoas em Vinhedo, São Paulo. Esse incidente fez com que 2024 se tornasse o ano mais letal da aviação brasileira em uma década. De acordo com informações do Sipaer, (Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), o total de fatalidades em acidentes aéreos no Brasil no ano passado alcançou 163, superando as 104 mortes registradas em 2016, que até então era o ano mais letal.

No total, foram contabilizados 175 acidentes aéreos no Brasil em 2024, com 44 deles resultando em fatalidades. O acidente mais devastador ocorreu no dia 9 de agosto, quando um avião comercial, um ATR 72-500, caiu em uma área residencial. A aeronave, que fazia a rota de Cascavel para Guarulhos, em São Paulo, enfrentou condições de gelo, conforme relatado pelo copiloto.