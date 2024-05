Alguém precisa de acolhimento neste frio? Acione a Abordagem Social

Ainda é outono, mas as baixas temperaturas já estão dando as caras em Cascavel. Com isso, o serviço de Abordagem Social da Secretaria de Assistência Social intensifica o trabalho de acolhimento à população de rua, para que ninguém fique ao relento no frio. O serviço existe ao longo de todo o ano, mas com as noites mais geladas, a ajuda se torna ainda mais necessária, especialmente com as temperaturas que costumam ser registradas no Município neste período do ano.

O Município de Cascavel tem uma rede estruturada de serviços, com condições de prestar o melhor acolhimento a pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Cascavel pede o apoio a população para auxiliar a prestar a verdadeira ajuda a pessoas nessas condições. Como? Acione o Serviço de Abordagem Social pelo telefone (45) 98431-6376. As equipes estão 24 horas de plantão para prestar o melhor atendimento e de forma digna e humanizada.

Atualmente, são 100 vagas para acolhimento, sendo 50 vagas na Casa Pop, 50 no Albergue Noturno. Além disso, conforme a demanda, existe a possibilidade de instalação de tendas na Casa Pop. O Município conta ainda com o Centro Pop, que atende das 7h às 19h, e oferece alimentação, higiene, atendimento técnico e onde é feita a avaliação para qual acolhimento o cidadão será encaminhado.

Nos espaços de acolhimento, os cidadãos têm alimentação de qualidade, banho quente e um local confortável, quente e seguro para dormir.

Além disso, são nesses acolhimentos que a equipe da Assistência Social também viabiliza meios e oportunidades dessas pessoas saírem das ruas de forma permanente e terem a chance de um futuro melhor. Por isso, é tão importante o auxílio da comunidade em informar essas situações. É uma ajuda que pode mudar vidas.

Apesar do serviço, há um impasse enfrentado pela Assistência Social. Trata-se da recusa das pessoas em situação de rua em aceitarem o atendimento. Isso porque nos locais de acolhimento são proibidos uso de drogas e bebida alcoólica, o que acaba fazendo com que uma significante parcela recuse o serviço.

Fonte: Secom