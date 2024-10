Além de estradas, Brasil vai privatizar pontes e cobrar pedágio em dólar

O governo brasileiro deu início a um estudo de viabilidade para a concessão de 12 pontes que conectam o Brasil a países vizinhos à iniciativa privada. Segundo informado, o objetivo do estudo é reduzir a burocracia e agilizar a movimentação de cargas, especialmente em pontos estratégicos do comércio terrestre. A primeira etapa do projeto contaria com a concessão de seis pontes, incluindo a Ponte Internacional da Integração, que liga São Borja, no Rio Grande do Sul a Santo Tomé, na Argentina.

Segundo apurado, a concessão será pela menor tarifa, ou seja, a vencedora será a empresa que oferecer o menor valor de pedágio. Entre as pontes de maior destaque estão a de Uruguaiana, e a Argentina, e a Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, que conecta Ciudad Del Este, no Paraguai. A expectativa é que essas concessões ocorram no segundo semestre de 2025. Essas pontes são consideradas estratégicas, já que a de Uruguaiana responde por 37% do comércio terrestre entre Brasil e Argentina e 30% com o Chile.

A ponte de São Borja foi escolhida como modelo a ser replicado para as demais. É a única operada pela iniciativa privada desde 1996, quando foi concedida por 25 anos, e o contrato vem sendo prorrogado nos últimos anos. Segundo o Ministério dos Transportes, São Borja é a ponte que está em melhores condições estruturais e tem menor tempo de espera no desembaraço aduaneiro, porque o serviço é unificado entre os dois países.

Gargalo em Foz do Iguaçu

Nos planos do governo, também está a concessão conjunta das pontes da Amizade e de Integração, entre Foz do Iguaçu e o Paraguai. Além da concessão da ponte Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu a Puerto Iguazú, na Argentina.

O governo espera reduzir o tempo de despacho aduaneiro de 24 horas para apenas quatro horas. Segundo a secretária Nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse, o desembaraço aduaneiro mais rápido, em uma única etapa, beneficia principalmente o transporte de alimentos, como o salmão que vem do Chile para o Brasil.

Além disso, segundo os estudos, o pedágio seria cobrado em dólar, o que dá segurança aos operadores e expectativa de mais players na disputa.

Com as concessões, o Ministério dos Transportes calcula uma economia com custo de manutenção de R$ 1 bilhão ao longo dos 30 anos dos contratos.

Desafios e acordos bilaterais

No entanto, a concessão das pontes internacionais enfrenta desafios. Algumas das pontes ainda dependem de acordos bilaterais entre os países vizinhos para que os projetos avancem, como é o caso da Ponte da Integração, entre Foz do Iguaçu e o Paraguai, que, apesar de estar concluída há dois anos, ainda não foi liberada por conta da demora nas obras de infraestrutura na fronteira paraguaia.