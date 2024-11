Agências do Trabalhador vão intermediar 2,5 mil vagas temporárias no final do ano

A grande maioria das vagas abertas nesta época do ano são para o comércio, principalmente em shoppings e lojas em geral. “Hoje já não existe um perfil específico para as vagas, mas geralmente as empresas procuram por pessoas acima de 18 anos, com ensino médio completo e, em grande parte delas, sem experiência. Claro que a pessoa ter experiência ou uma qualificação, principalmente no setor do comércio, ajuda a sair na frente”, acrescenta Santos.

Segundo o gerente da Agência de Curitiba, Rafael Santos, um segundo mutirão já está programado para o dia 19 de novembro . “No ano passado nós planejamos um e acabamos realizando dois mutirões, devido ao grande sucesso do primeiro. Agora, nesse ano, já planejamos dois, pegando tanto os temporários que começam em novembro, para quem já tem o foco na Black Friday, como também os contratos de 30 dias, em dezembro, com Natal e Ano Novo”, afirma. As regionais do Interior também contam com oportunidades nessa modalidade.

A SETR promoveu, em outubro, um mutirão com mil vagas temporárias na Agência do Trabalhador de Curitiba para os setores de comércio, indústria e serviços. Cerca de 22 empresas participaram, entre elas Cacau Show, Condor, Pernambucanas, Lojas Americanas, Kopenhagen, Hering, Centauro, O Boticário e Barion.

Para o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, as vagas temporárias no final do ano ajudam a movimentar a economia e, consequentemente, o mercado de trabalho para o próximo ano. “As oportunidades do comércio são sempre aguardadas e complementam o orçamento das famílias neste período. A indústria também tem sido uma grande surpresa, pois é preciso produzir o que será consumido . Por isso, muitas oportunidades surgem nesses setores, que também podem efetivar os funcionários temporários”, ressalta.

A expectativa de quem busca essas vagas é de que, após o período de contrato temporário, o funcionário possa ser efetivado na empresa , sobretudo por haver uma espécie de renovação em alguns setores no início de cada ano. Cerca de 91,6% dos trabalhadores com contrato com prazo determinado podem ser efetivados no cargo, mostra o levantamento.

O setor do turismo é o que mais deve contratar mão de obra temporária em 2024. Segundo a sondagem, 32,6% das empresas neste segmento estão dispostas a contratar no fim de ano. No comércio, esse número é de 22,9% e, nos serviços, 13,7%.

Esse é o melhor resultado desde 2021, período que houve retomada das vendas com a melhoria do quadro da pandemia, quando o índice chegou a 37,5%.

Uma sondagem feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR) aponta que 20,3% dos empresários paranaenses pretendem contratar trabalhadores temporários, enquanto que em 2023 esse índice era de 15%.

Segundo estimativa da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), somente nas Agências do Trabalhador deverão ser intermediadas 2,5 mil vagas em todo o Estado.

Com a proximidade da Black Friday e das festas de fim de ano, os setores de comércio, serviços e indústrias estão buscando trabalhadores para ajudar na demanda de fim de ano. São as famosas vagas temporárias , comuns nessa época do ano .

Somente a Agência do Trabalhador Central de Curitiba faz, em média, de 400 a 500 atendimentos por dia, número impulsionado pelos mutirões todos os meses. A partir de outubro cresce a procura, por parte de quem deseja trabalhar, de vagas especificamente temporárias, indo ao encontro da demanda apresentada pelos setores produtivos.

Nos mutirões, por exemplo, o interessado pode se candidatar para mais de uma vaga, passando pelo processo seletivo da empresa que, muitas vezes, acontece no mesmo dia. É a oportunidade de sair de casa sem emprego e voltar com a vaga garantida.

A sondagem da Fecomércio e Sebrae também mostra as principais vagas a serem ocupadas pelos trabalhadores temporários. A maioria é para atendente geral (38,9%), seguida de vendedor (27,8%), auxiliar de cozinha (12,5%), construção civil e profissional especializado (11,1% cada), e auxiliar geral e serviços gerais (8,3% cada).

EMPRESAS

Na primeira edição do mutirão de vagas temporárias, a rede de supermercados Condor abriu 100 vagas, todas preenchidas. A expectativa é de que a empresa possa contratar ainda mais profissionais, destaca a head de RH da empresa, Charmoniks da Graça Heuer.

“Começamos com as temporárias no final de outubro e seguimos até dezembro, com vagas para operador de caixa e repositor, em razão do aumento da demanda devido às festividades. Os contratos são de 90 dias, mas dependendo do funcionário, ele já é efetivado em janeiro”, explica Charmoniks.

A empresa planeja participar do próximo mutirão, no dia 19. “A gente participa de todos. Os nossos funcionários são contratados via Agências do Trabalhador, que para nós é o melhor caminho. Temos mais 150 vagas para preencher, só de temporárias, em Curitiba e Região Metropolitana”, acrescenta.

Quem já conquistou uma vaga e irá passar o final de ano empregado é Mauricio Tavares dos Santos, 62 anos, que participou do mutirão no dia 30 e começou no trabalho nesta terça (5). Ele é paulista e mora em Curitiba há cinco anos. “Eu trabalhava por conta e sempre estava de olho buscando uma outra colocação. Quando apareceram as vagas na Agência do Trabalhador eu fui até lá, fiz algumas entrevistas até chegar ao Condor”, lembra.

“Na hora eles já me chamaram, falaram que tinha vaga para o meu perfil e já me encaminharam para o exame médico. Foi bem rápido, tranquilo, até me surpreendeu bastante”, ressalta Tavares. Segundo ele, a expectativa é passar esse período e, com o bom trabalho, continuar na empresa com carteira assinada. “Espero poder continuar depois desse período de 45 dias”.

CARTEIRA ASSINADA

E dá para terminar o ano com carteira assinada. As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começaram a primeira semana completa de novembro com a oferta de 19.766 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 4.528 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 1.015 vagas, vendedor de comércio varejista, com 748, e atendente de lojas e mercados, com 582.

Fonte: AEN