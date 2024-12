Agências do Trabalhador do Paraná têm 20,1 mil vagas na semana que antecede o Natal

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana antes do Natal com a oferta de 20.119 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, no segmento industrial, com 5.374 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 827 vagas, faxineiro, com 814, e abatedor, na agropecuária, com 691 oportunidades.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.083). São 426 vagas para faxineiro, 389 para auxiliar de linha de produção, 259 para operador de caixa e 227 para atendente de lojas e mercados.

Na Capital, além dessas vagas, a Agência do Trabalhador Central oferta 44 oportunidades para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de operador de centro de usinagem com comando numérico (curo técnico em mecânica industrial), com 3 vagas; farmacêutico (superior completo em farmácia), também com 3 vagas; cuidador de idosos (curso de cuidador de idoso ou técnico em enfermagem), com 2 vagas; e técnico em enfermagem (cursando técnico em enfermagem), com 2 vagas.

No Litoral, que se prepara para o verão, são 403 vagas nas Agências do Trabalhador, com destaque para operador de caixa (85), repositor de mercadorias (64), cozinheiro (42) e atendente de lojas e mercados (17). lojas e mercados (17).