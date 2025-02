Aeroporto de Cascavel passaa ter mídia digital de 1º mundo

Cascavel - O Aeroporto Regional de Cascavel é o símbolo maior do desenvolvimento e do progresso da região, que tem no agronegócio sua principal fonte de recursos e fomento à economia e ao fortalecimento do PIB (Produto Interno Bruto).

Cascavel



E Cascavel não para de quebrar recordes quando o assunto é aviação. Em 2024, o número de embarques e desembarques totalizou 408.390. Isso representa um aumento de 9% em relação a 2023. Conforme a Transitar, o principal destino dos cascavelenses e da população do Oeste, foi São Paulo.



Neste cenário de crescimento, a Pajolla Mídia, que já detém a exclusividade da mídia de LED e digital do Shopping Catuaí, em Cascavel, acaba de vencer o edital de concorrência lhe dando direito de explorar a publicidade no Aeroporto Regional Coronel Adalberto Mendes, por um período de 10 anos.



Outro dado importante a citar: foram 4.181 voos somente da aviação regular da Azul, Gol e Latam e 6.375 da aviação geral. A classificação do Aeroporto de Cascavel é uma das melhores do País. No dia 4 de janeiro deste ano, o aeroporto obteve a Classe II. Ela corresponde ao número de passageiros igual ou superior a 200 mil e inferior a 1 milhão.

O Aeroporto Regional de Cascavel conta ainda com quatro estacionamentos com capacidade para 800 veículos. Os projetos futuros envolvem a construção da nova SCI e a ampliação da Taxiway (via que dá acesso da pista para os hangares).