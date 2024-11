Adote uma cartinha: Crianças da oncopediatria da Uopeccan esperam por um Papai Noel

Mais um Natal se aproxima, trazendo consigo a magia dos sonhos e os pedidos sinceros endereçados ao bom velhinho. No Hospital do Câncer Uopeccan, há 11 anos, essa tradição encantadora ganha vida com a chegada de dezenas de cartinhas. Todos os anos, os pequenos heróis da oncopediatria são convidados a escrever suas cartas para o Papai Noel, com o apoio dos pais e responsáveis.



Os desejos expressos são variados como bola, esmaltes, roupas, brinquedos, até os sonhos mais cobiçados, como celulares, computadores e videogames. Cada pedido reflete a esperança e a luta desses pequenos que, com tão pouca idade, enfrentam desafios imensos na batalha contra o câncer. Os sonhos realizados representam momentos de alegria e leveza em meio ao tratamento, um lembrete de que a magia do Natal pode, de fato, transformar vidas.



A Uopeccan se destaca como uma referência no tratamento do câncer infantojuvenil em todo o estado, cuidando de mais de 300 crianças e adolescentes em acompanhamento oncológico, provenientes das regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Noroeste do Paraná.