Adolescente de 13 anos morre após sofrer parada cardiorrespiratória em Cascavel

Segurança Pública

45% dos municípios do Paraná não tiveram casos de roubo em 2025

A tendência de queda no número de furtos e roubos no Paraná, que tinha fechado 2024 com os menores índices da série história desde 2007, segue no primeiro trimestre deste ano. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) mostram que 182 cidades não registraram um caso sequer de roubos no período, o que […]