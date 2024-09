Acidente de trânsito deixa duas mulheres feridas na BR-163 entre Cascavel e Toledo

TRÂNSITO

Trevo Carelli: desconforto e longas filas são resultado do “fechamento para obra”

Os dois primeiros dias do fechamento do viaduto do Trevo Carelli foram o verdadeiro “caos” para os moradores da região Sul da cidade, já que o trajeto é a principal rota de acesso a diversos bairros e com ele fechado, acaba travando todo o trânsito principalmente em horários de pico, mais ainda no começo da […]