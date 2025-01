Ação rápida e transporte aéreo imediato salvam criança afogada em Matinhos

Na UPA, uma aeronave do BPMOA já aguardava para fazer o transporte aéreo até o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Portanto, garantindo que a vítima recebesse cuidados especializados o mais rápido possível.

Paraná - Aproximadamente 80 indígenas que estavam acampados em um terreno de propriedade privada no Jardim Porto Alegre, em Toledo, embarcaram na sexta-feira (10) às 10h15 e seguiram rumo à cidade de Nova Laranjeiras, cidade de origem. Foram utilizados dois ônibus metropolitanos da Viação Sorriso de Toledo para as pessoas. Ainda, um caminhão baú, disponibilizado […]

“A rapidez no atendimento foi crucial para salvar essa vida. Cada segundo conta em situações de afogamento, e agir de forma imediata pode fazer toda a diferença,” destacou a cabo da PMPR Juliana Curotto, que participou do resgate e prestou os primeiros socorros à criança.

VERÃO MAIOR PARANÁ

Toda a programação do Verão Maior Paraná está no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao. Portanto, serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.

Fonte: AEN