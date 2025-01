894 mil turistas estrangeiros: Paraná foi o 3º principal destino no Brasil em 2024

Paraná - O ano de 2024 foi de grande destaque para o turismo internacional no Brasil, com o Paraná protagonista neste fluxo. Dados divulgados pelo Ministério do Turismo, Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e Polícia Federal nesta semana apontam que o Estado recebeu 894.536 turistas estrangeiros ao longo do ano passado, um aumento de 13,2% em relação a 2023, que registrou 791.504 turistas. Com o resultado, o Paraná foi o terceiro principal portão de entrada de turistas estrangeiros no País.

Com esse total, o Paraná ficou atrás apenas de São Paulo (2.207.015) e Rio de Janeiro (1.513.235) em número de chegadas internacionais. Rio Grande do Sul (879.412), em quarto lugar, e Santa Catarina (415.751), na quinta posição, completam o top 5.

Turismo do Paraná

Para Márcio Nunes, secretário do Turismo do Paraná, a diversidade de atrativos e a infraestrutura voltada para o setor foram determinantes para o resultado. “O Governo do Estado fez investimentos pesados, sempre visando atrair cada vez mais visitantes estrangeiros. Focamos muito em apresentar o Estado aos vizinhos sul-americanos, porque eles são os grandes emissores de turistas estrangeiros. O turista de outro país tem um gasto médio maior que o brasileiro, acarretando em uma grande arrecadação pelos municípios que investem na recepção destes viajantes”, disse.

“Além disso, os novos voos diretos em nossos aeroportos são verdadeiras conquistas ao Estado e ao setor. Além de oportunizar aos próprios paranaenses a chance de conhecer esses países vizinhos, também conseguimos atrair mais estrangeiros por via aérea, uma vez que uma viagem de Assunção até Curitiba, por exemplo, agora pode ser feita por um voo direto. Dessa forma, fortalecemos a imagem do nosso setor, geramos emprego, renda e maior qualidade de vida os paranaenses”, complementou.