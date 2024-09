43ª Expovel começa nesta quarta e segue até domingo

Com a presença da Banda da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, será aberta oficialmente nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, no pavilhão de animais no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, a 43ª Expovel. O evento prossegue até domingo, com a realização da tradicional final do rodeio.

A expectativa é a de reunir mais de 100 mil pessoas ao longo dos cinco dias. As atrações principais são os shows artísticos de renome nacional e a exposição de aproximadamente 230 animais.

De acordo com o presidente da SRO (Sociedade Rural do Oeste do Paraná), Devair Bortolato, o Peninha, a 43ª Expovel serve como vitrine do que a região Oeste tem de melhor na agricultura e pecuária. O pavilhão da indústria e comércio contará com a participação de 17 expositores. A culinária também tem seu espaço com uma diversidade de opções gastronômicas.

Os shows artísticos são uma atração à parte. Na quinta-feira (26), sobem ao palco a dupla Matheus & Cauã e em seguida, Jirayauai. Na sexta-feira, será a vez do público cantar junto com Maiara e Maraisa, os principais hits da dupla. Logo depois, a atração fica por conta da Turma do Pagode. No sábado (28), um dos shows mais aguardados do momento: Henrique e Juliano. A animação continua com Reinaldo & San. E no domingo, portões abertos para a grande final do rodeio. A promoção dos shows leva a assinatura da Bacana Produções.