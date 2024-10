2º Desafio Apae terá caminhada e corridas no dia 3 de novembro

No dia 3 de novembro, a cidade de Cascavel será palco do 2º Desafio Apae, uma corrida que promete reunir atletas de todas as idades e habilidades em um evento voltado para a inclusão. A largada ocorrerá em frente à instituição, e as inscrições estão abertas até o dia 28 de outubro, podendo ser feitas pelo site www.rodrigocirilo.com.br.



O Desafio Apae conta com percursos de 5 km e 10 km, além de uma Caminhada de 3 km, que visa incentivar a participação de todos. A inclusão é o foco central do evento, que também contará com modalidades específicas para PCDs (Pessoas com Deficiência).

As categorias incluem cadeirante autônomo, cadeirante com suporte e cadeirante com suporte e revezamento, garantindo que todos possam vivenciar a experiência de correr, independentemente de suas limitações.