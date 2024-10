20,3 mil vagas: semana começa com oportunidades de emprego em todo Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 20.372 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.298 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 851 vagas, faxineiro, com 691, e vendedor de comércio varejista, com 689 oportunidades.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (​​5.353). São 633 vagas para alimentador de linha de produção, 325 para operador de caixa, 313 para faxineiro, e 279 para operador de telemarketing ativo e receptivo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 118 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de cuidador de idosos (curso técnico de enfermagem ou cuidador de idosos) com 30 vagas; técnico de vendas (cursando ou concluído técnico em vendas ou áreas afins) com 12 vagas; eletricista de instalações (curso técnico de elétrica) com 11 vagas; e encanador (curso técnico de hidráulica/encanamentos) com 10 vagas.

A Região de Cascavel aparece em seguida (4.369), com 1.128 oportunidades para alimentador de linha de produção, 290 para abatedor, 204 para operador de caixa e 192 para magarefe.

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (2.416), Campo Mourão (1.783), Pato Branco (1.567) e Foz do Iguaçu (1.480). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 794 vagas, operador de caixa, com 107, vendedor de comércio varejista, com 85, e costureiro de confecção em série, com 83 oportunidades.