Classificados e Editais de 19 de abril de 2024

MEMÓRIA

Foto polêmica: Tancredo Neves morto ou vivo?

As imagens de um idoso morto em uma cadeira de rodas em uma instituição bancária no Rio de Janeiro, levado por uma mulher que se dizia sobrinha do homem na tentativa de fazê-lo assinar um empréstimo de R$ 17 mil correram o mundo nesta quarta-feira. A imagem também trouxe à tona uma foto polêmica e […]