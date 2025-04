FIQUE ATENTO

Prefeitura convoca cerca de 50 profissionais para atuarem no serviço público de Cascavel

A Prefeitura de Cascavel está convocando 49 profissionais aprovados em concursos para atuarem no serviço público do Município. Os aprovados são dos certames 365/2022, 104/2023, 271/2023, 92/2024 e 222/2024. O edital de convocação já foi publicado no Diário oficial de quinta-feira (3) O chamamento para é os seguintes cargos: Os futuros servidores irão trabalhar em […]