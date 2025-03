Segunda edição ocorre no próximo sábado em Toledo

Toledo – A região oeste do Paraná tem ganhado destaque nacional na produção de queijos finos, resultado de um trabalho iniciado há anos entre pequenos produtores leiteiros regionais, principalmente da agricultura familiar. Pensando nisso, o Biopark, Parque Tecnológico localizado em Toledo, promoverá, no sábado, 22 de março, a segunda edição do Conecta Queijo. O evento oferecerá palestras ministradas por especialistas, abordando o mercado de queijos, oportunidades para o turismo rural e novas tecnologias na produção queijeira.

O Conecta Queijo é uma oportunidade tanto para agricultores já capacitados no Biopark Educação, quanto para novos interessados no setor. Para viabilizar o evento, foi essencial a parceria com o Sebrae/PR. Um dos grandes objetivos do encontro, que no ano passado contou com 230 inscritos, é promover a valorização, a inovação e o fortalecimento da cadeia produtiva de queijos, integrando produtores, pesquisadores, técnicos e apreciadores da área.

“O setor de produção de queijos está em ascensão na região, devido aos incentivos públicos e privados, mas também pela qualidade dos queijos que produzimos. Hoje, a cadeia do leite no Paraná é a segunda maior do Brasil. O Conecta Queijo é uma oportunidade para uma imersão no mundo do queijo, com troca de experiências, networking e apresentação de novas tecnologias e tendências do setor”, destaca Edson Braga, consultor do Sebrae/PR.

O evento é uma realização do Biopark, Biopark Educação, Sebrae/PR, IDR-Paraná, Governo do Paraná e Sistema Faep.

Paraná em Destaque

De acordo com uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada em 2023, o Paraná é o segundo estado do País em produção de leite, com 4,56 bilhões de litros anuais, ficando atrás apenas de Minas Gerais, que produz 9,42 bilhões de litros. Essa posição tem impulsionado a produção de queijos finos. Por isso o principal objetivo do Conecta Queijo é aproximar esses produtores do mercado e prepará-los para a expansão.