Copacol: Dada a largada para safra de soja 24/25 em ritmo acelerando

Os produtores aproveitam a umidade do solo proporcionada pela chuva da última semana para avançar no plantio da soja na área de atuação da Copacol. A estiagem na primeira quinzena de setembro no Oeste provocou um pequeno atraso na semeadura, em relação a safra passada.

Com as condições climáticas adequadas, o ritmo é acelerado a campo para garantir a instalação da planta a tempo para também realizar o plantio do milho safrinha.

Com área de 670 alqueires, o cooperado de Corbélia, Ari Diefenthaeler, está com as máquinas a campo: metade da área total já recebeu a semeadura. “Começamos a safra sempre com grandes expectativas. Neste ciclo não é diferente. Investimos em tecnologia com base nas recomendações do CPA [Centro de Pesquisa Agrícola], porque nele temos um banco de dados que nos fornece todas as informações que precisamos para fazer uma boa safra, começando pelo plantio”, disse o produtor.