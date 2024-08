Quase metade dos municípios com VBP acima de R$ 1 bilhão é da região Oeste

Cascavel – O Oeste do Paraná é mais uma vez destaque no cenário do VBP (Valor Bruto da Produção). Com base em recente levantamento apresentado pelo Governo do Paraná, por intermédio da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, 35 cidades paranaenses aparecem com o VPB acima de R$ 1 bilhão. E destas, 13 pertencem ao oeste paranaense. São elas: Corbélia, Nova Santa Rosa, Toledo, Cascavel, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon, Assis Chateubriand, Palotina, São Miguel do Iguaçu, Nova Aurora, Cafelândia, Missal e Medianeira.

É a comprovação em números de que a região verdadeiramente é o celeiro do mundo. O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Engenheiro Agrônomo Paulo Orso, classificou os dados do VBP como “extremamente positivos”. “Cascavel teve um expressivo aumento e junto a ele vemos a força e vigor do Paraná”, comenta. Segundo ele, além do aumento individualizado, muitos outros municípios passaram a marca de R$ 1 bilhão em todo o Paraná. “Esses números só reforçam a importância do agronegócio paranaense e no Brasil”.

Com um aumento de mais de R$ 600 milhões, Cascavel se torna um relevante contribuinte para o aumento estadual. “O DNA do Paraná é agro”, exclama Paulo Orso.

Para o presidente da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese, que é de Cascavel, a presença do oeste entre as principais cidades do Paraná com VBP superior a R$ 1 bilhão, comprova que os municípios estão no caminho certo. “O Oeste sempre foi e continua a ser vanguarda quando o assunto é produtividade e difusão de tecnologia”, comenta, acrescentando: “E isso só é possível graças à orientação e assistência técnica, garantidas aos produtores rurais pelos mais de 14 mil engenheiros agrônomos do Paraná”, afirma Cesar Veronese.

O VBP bilionário do Paraná e do Oeste só é possível graças à diversificação de atividades existente na propriedade, agregação de valor nos produtos primários e verticalização da receita do produtor, complementa o presidente da FEAPR. “O Engenheiro Agrônomo desempenha um papel preponderante, por meio da assistência técnica, pesquisa e difusão de tecnologia para ajudar o produtor a alcançar índices elevados de produtividade”.

O secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance de Souza, disse que os números também refletem a geração de emprego e renda no campo. As culturas predominantes neste levantamento foram a soja e a avicultura.

Um dos destaques do mais recente levantamento foi Corbélia, com produção de soja quase triplicada de 2022 a 2023. De 42 mil toneladas passou para 163,7 mil toneladas. Em faturamento, passou de R$ 119,9 milhões para R$ 357,5 milhões, avanço de 198%. Em Nova Santa Rosa, o VBP gerado pelo suíno chegou a R$ 355,77 milhões em 2023.