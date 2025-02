Posse da nova diretoria é destaque na programação da FEAPR no Show Rural

A programação inicia às 8h, com o credenciamento dos participantes no 6º Encontro Paranaense de Entidades da Agronomia . Na sequência, às 8h45, haverá a posse da nova diretoria executiva para a gestão 2025/26 e leitura das atividades desenvolvidas pela FEAPR ao longo do ano passado, com apresentação do presidente, Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese, conduzido para exercer a gestão 2025/26.

Cascavel - Como não poderia ser diferente, a FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), tem presença confirmada no estande da AREAC , situado bem no começo da rua H, no Show Rural 2025. O destaque da participação será a posse dos novos membros da diretoria da FEAPR, durante o 6º Encontro Paranaense de Entidades da Agronomia.

Cascavel - O governo federal regulamentou o exercício do poder de polícia da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Funai, por meio do Decreto 12.373/2025. O documento reforça a atuação da autarquia na promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas ao promover maior autonomia na execução de suas atribuições. Contudo, a decisão do governo […]

Cascavel - O ano de 2025 iniciou com seca em todo o Paraná. No entanto, na segunda quinzena de janeiro as chuvas se normalizaram na maioria das regiões, mas ainda houve locais com pouca precipitação como parte do Noroeste e Oeste do Estado. Esses são alguns dos resultados do boletim agrometeorológico de janeiro, feito por […]

Às 10h30, será proferida a palestra Humanização da Liderança – Um novo olhar para as entidades, com Carlos Cesar Inácio. No período da tarde, a programação começa às 13h30, com a participação da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, abordando o tema Atração de acadêmicos para as entidades de classe. Logo depois, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco mostra o Passo a passo para ter sucesso no PCQ (Programa Crea de Qualidade). Às 14h, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Toledo apresentará o tema Parcerias visando sucesso de público em eventos. Das 14h15 às 15h, será dedicado espaço para as entidades.

A partir das 15h, o presidente da FEAPR, Cesar Veronese, apresentará a programação de eventos da federação para 2025. Das 15h30 às 17 horas, haverá visitação institucional das entidades nos estandes do Show Rural Coopavel.



O encontro é uma promoção da FEAPR e AREAC, com a co-promoção do Confea e apoio do Crea-PR e Mútua.