Exportações de frango estão suspensas após confirmação de Newcastle no RS

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) confirmou a identificação de um foco da doença de Newcastle – DNC, que é transmitida por vírus e atinge aves silvestres e comerciais. Altamente contagiosa, a doença tem sintomas respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema na cabeça desses animais. A identificação ocorreu em uma granja de criação comercial de aves para corte, localizado no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul.

Ainda nesta quinta-feira (18), o Ministério da Agricultura determinou o “autoembargo” com a suspensão das exportações de carne de frango, ovos e outros produtos avícolas de acordo com os requisitos sanitários acordados com cada país importador. A medida terá impacto grande e imediato na região Oeste do Paraná, que concentra grande número frigoríficos e exportadores, bem como em todo Paraná.

O Paraná é o principal responsável pelas exportações brasileiras do setor há mais de uma década, conforme o Relatório Anual da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), divulgado em abril deste ano. Em 2023, o estado foi responsável por 41,7% do volume total dos produtos avícolas comercializados pelo Brasil no mercado internacional.