Cascavel: Plano Safra já movimentou perto de R$ 1 bilhão

De acordo com dados apurados junto ao Ministério da Agricultura, referente aos meses de janeiro a setembro deste ano, Cascavel já captou o equivalente a R$ 863,44 milhões como parte do Plano Safra, distribuídos em crédito para o agronegócio e agricultura familiar. O montante corresponde a pouco mais de 2 mil contratos.

Agronegócio

Do total de contratos, 902 estão atrelados ao agronegócio, totalizando R$ 785,33 milhões. Por sua vez, a agricultura familiar, via Pronaf (Programa Nacional de Agricultura Familiar), teve 1,13 mil contratos, responsáveis por R$ 78,12 milhões em crédito, impulsionando o financiamento no campo. Recentemente, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, fez uma avaliação do Plano Safra voltado à agricultura familiar. Os dados apresentados pelo ministro mostram o desempenho das operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar entre julho e outubro desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em 2024, houve um crescimento de 4% no volume de recursos financiados, totalizando R$ 29,5 bilhões.

Paulo Teixeira destacou uma mudança significativa: o Pronaf, que antes era voltado majoritariamente para a produção de soja, passou a priorizar a produção de alimentos para a população. “Nós conseguimos fazer uma inversão e aumentamos a produção de alimentos. No Pronaf, a produção de feijão aumentou em 176%; de cebola, 53%; de batata, 24%; de repolho, 56% e de cenoura, 42%. E houve uma redução na produção de soja dentro do programa, que era nosso objetivo”, disse o ministro.