Assim como no Oeste, Bahia também tem invasores que se dizem indígenas

Cascavel - Ledo engano quem pensa que invasores que se dizem indígenas é uma realidade vivida somente em áreas ocupadas há mais de um ano nos municípios de Terra Roxa e Guaíra, no Oeste do Paraná. Nos últimos dias, conflitos armados têm provocado terror no estado da Bahia e no Espírito Santo, envolvendo a polícia e invasores que afirmam ter descendência indígena.

De acordo com o presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), deputado federal Pedro Lupion, os atos cometidos contra os produtores rurais daqueles estados não se restringem apenas ao MST (Movimento dos Sem-Terra). “Há grupos armados infiltrados, uma grilagem forte. Bandos armados que expulsam os proprietários das terras”, comenta. “Se trata de um problema sério e precisamos de uma intervenção urgente antes que se transforme em uma guerra campal”, acrescentou Lupion.

Operação Pacificar

Na quinta-feira (20), as polícias militar e civil da Bahia deflagraram a operação Pacificar, em Prado, no extremo Sul daquele estado. O objetivo principal foi desarticular grupos armados, infiltrados no conflito entre invasores e produtores rurais. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Ao todo, dez pessoas já haviam sido presas até o fim da tarde de quinta-feira.

Por meio de nota encaminhada à imprensa, as autoridades de segurança afirmaram que a operação investiga grupos de “supostos indígenas” que justificam a ação como retomada de terras ancestrais, o mesmo que ocorre nos municípios do Oeste paranaense. Sob os grupos, pesa a acusação de roubos a móveis e veículos e de saques a produções agrícolas.