Informe da redação: R$ 600 milhões aos municípios

R$ 600 milhões aos municípios

O governador Ratinho Junior anunciou nessa sexta (17) que os municípios terão acesso a mais de R$ 600 milhões para investir em obras. Os recursos serão geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e foram obtidos por empréstimo no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Ratinho disse que o montante será aplicado diretamente nas cidades e deve ajudar a gerar emprego e renda em todas as regiões, amenizando os impactos da pandemia do novo coronavírus.

Hora do aperto

Promessa comum durante a campanha, nem sempre os gestores mantêm a escolha do secretariado técnico e se rendem aos indicados políticos. A rotina costuma seguir sem muitos problemas, até que aparece uma pandemia mundial e o técnico faz, sim, a diferença. Um profissional que atua diretamente com as prefeituras do oeste disse que é fácil de fazer a leitura de quem escolheu secretário de Saúde técnico: são municípios que estão muito mais preparados para enfrentar o que vier pela frente.

Despreparo

Na opinião de 64% da comunidade médica do Brasil, o nível de preparo dos brasileiros para a situação atual de pandemia é “baixo” ou “nulo”, revela a segunda onda da pesquisa “Reflexão Médicos: Covid-19”, realizada pela Ipsos, em parceria com a Fine, de 31 de março a 3 de abril com 1.580 profissionais da medicina de quatro países: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Nesses outros países a situação é ainda pior: 86% no México, 89% na Colômbia e 59% na Argentina.

Troca no clero

A Igreja Católica fez algumas alterações na distribuição dos párocos e, para alegria de muitos, o Padre Zico (Monsenhor Reginei Módulo) assumirá a Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel. Zico estava na comunidade do Bairro Cancelli desde 2016. Ele assume no lugar de Adimir Mazali, que foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo da diocese de Erechim (RS). A posse de Zico será no dia 30 de abril às 19h.

Outras mudanças

No lugar de Zico ficará Padre Claudir Vicente; o Padre Divo de Conto será o pároco da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; e Luciano Acacio Cordeiro, na Paróquia Santa Cruz, todas em Cascavel. E o Padre Edvanderson Cordeiro Severino assumirá a Paróquia São Pedro Apóstolo, em Cafelândia.

Ponto facultativo

A pandemia tem mudado vários conceitos e um deles é o de feriadão. Com feriado nacional na próxima terça (Tiradentes), órgãos públicos praticamente fechados decretam pontos facultativos sem que ninguém perceba, e as cidades turísticas que fervilhavam nesta época estão quase às moscas. Na próxima semana tem outro feriado, dia 1º de maio (Dia do Trabalhador), com a mesma falta de empolgação.

Sarampo

Além da dengue e da covid-19, o Paraná tem mais um fantasma assombrando: o sarampo. O último informe epidemiológico aponta 1.002 contaminados em oito meses, dos quais 15 só em abril. Para prevenção é possível tomar a vacina que é gratuita na rede pública de saúde. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde. Devem se vacinar pessoas de seis meses de vida a 59 anos.

Vigia

A ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Laurita Vaz negou o pedido para que o governo de São Paulo parasse de usar o Simi (Sistema de Monitoramento Inteligente) para observar o deslocamento de pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo é monitorar aglomerações e o próprio isolamento social.

Isolamento social

Inclusive… Pesquisa feita a partir de dados de localização de celulares mostra que o nível de isolamento social no Paraná está abaixo da média nacional. No Estado, 42,6% da população está em casa respeitando a recomendação das autoridades. No fim de março, 57,7% dos paranaenses estavam em isolamento social, de acordo com o levantamento. A média no Brasil é de 46,2%.