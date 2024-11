Segurados do INSS contam com a facilidade de entregar Atestmed nas agências dos Correios

Atualmente, infelizmente, existem menos de 2.000 agências do INSS para atender mais de 5.500 municípios. Mas um novo avanço deverá beneficiar ainda mais os assegurados. A nova possibilidade de fazer requerimento do auxílio-doença direto nas agências dos correios.

O auxílio-doença é um benefício pago pelo Instituto Nacional Seguro Social, a segurados que ficam incapacitados para o trabalho por mais de 15 dias. Para receber esse benefício, é preciso ter contribuído para o INSS por um período mínimo de 12 meses. Com a tecnologia, o pedido desse auxílio pode ser feito pelo sistema MEU INSS, seja ele no portal ou aplicativo do celular. Para facilitar, existe a possibilidade de requerer o benefício de auxílio-doença apenas com a análise dos documentos médicos, ou seja, sem a necessidade de passar por uma perícia médica.

Vale destacar ainda alguns cuidados que o advogado ressalta. “O documento médico precisa conter: nome completo, data da emissão, diagnósticos por extenso ou CID da doença, assinatura do médico que emitiu o atestado, identificação legível do médico que emitiu o documento com número de CRM, data de início do repouso, prazo estimado necessário para recuperação, ou seja, o dia do fim do repouso. Essas informações são indispensáveis, a ausência ou dificuldade de leitura de uma dessas informações vai ser motivo para o INSS converter a análise documental em perícia presencial”.

Os casos que estão aguardando uma perícia presencial, podem ligar no número 135 e solicitar a mudança de seu requerimento para análise documental, concluindo o requerimento e indo até uma agência credenciada para juntar o atestado médico.

