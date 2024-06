Lacen confirma dengue como causa da morte de criança acolhida

A garotinha morreu no começo do mês de maio, depois de ser internada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Segundo a Prefeitura, a necropsia teve material biológico encaminhado ao Lacen, que confirmou que a menina estava contaminada pela dengue.

Veja abaixo a nota na íntegra:

O Município de Cascavel, por meio das secretarias de Assistência Social (Seaso) e de Saúde (Sesau), traz informações complementares referentes ao falecimento de Kezya Eduarda Rocha Oliveira, criança que estava acolhida no Programa Família Acolhedora, e que infelizmente foi a óbito no dia 5 de maio de 2024. Na certidão de óbito já constavam as causas da morte: broncopneumonia purulenta e insuficiência respiratória aguda. Em complemento, a necropsia teve material biológico encaminhado ao Laboratório Central do Estado (Lacen), que confirmou a contaminação por dengue, causa básica do óbito.

A reportagem do Jornal O Paraná conversou ainda em maio com a advogada da família da menina que faleceu no Huop, Marilda Miguel dos Santos, que disse que a criança estava abrigada com outros dois irmãos devido a uma medida protetiva, mas que a avó que, é moradora do Rio Grande do Sul, buscava obter a guarda dos mesmos.