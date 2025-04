Cascavel registra mais 95 casos de chikungunya e lidera o ranking estadual

Cascavel - O número de casos de Chikungunya continua subindo em Cascavel. O boletim semanal publicado nesta quinta-feira (24) pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) confirmou mais 95 casos da doença passando de 1.251 para 1.346 confirmações da doença que é considerada “surto” na cidade desde o fim do ano passado. Além disso, mais 22 casos de dengue também foram positivados passando de 90 para 112 casos positivos.

A chegada de um clima mais ameno com temperaturas mais baixas deve reduzir a circulação do mosquito, mas os cuidados devem ser mantidos, principalmente com a eliminação dos locais que podem acumular água e ajudar na proliferação do mosquito. Cascavel é a cidade com mais casos de Chikungunya de todo o Estado e promove desde o início da explosão de casos diversas ações para reduzir os números, que estão concentrados principalmente na Região Norte da cidade.

Médio risco

O Chikungunya é uma doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e na qual os sintomas são parecidos com a dengue como

febre, dor no corpo, dor de cabeça e vômitos, mas a diferença é que no caso desta doença, a dor articular é intensa e pode se tornar crônica por um período longo, podendo trazer consequências graves à vítima da doença.

Cascavel está com risco médio da doença, com 2,9% de índice de infestação, apontado no último Liraa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti). O bairro com maior número de casos é o Interlagos com 273 casos, na sequência o Brasmadeira com 244, Periollo com 157 e Floresta com 148.