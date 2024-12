Sociedade Rural do Oeste do Paraná aprova alterações em seu estatuto

OESTE – A Sociedade Rural do Oeste do Paraná, por intermédio do atual presidente, Devair Bortolato, o Peninha e do diretor jurídico da atual gestão, Adani Triches, reuniram-se com os associados na noite de quarta-feira (4), para aprovar mudanças no estatuto da entidade, considerada uma das mais antigas e representativas do interior do Paraná. A alteração mais significativa é que a partir de agora, há possibilidade de reeleição da presidência da Sociedade Rural do Oeste do Paraná.

Por meio de lei estadual de autoria do deputado Gugu Bueno, a Sociedade Rural passou a ser de utilidade pública, resultando na necessidade de alteração do estatuto.

“Tínhamos também uma cláusula em que o último presidente era o presidente do conselho seguinte. Eliminamos isso e colocamos que os conselheiros elegerão o presidente do conselho”, comenta Peninha. “Também mudamos o direito de reeleição, onde era apenas um mandato de três anos agora passou a ser sem limite, ou seja, quantos mandatos forem possíveis”.

A Sociedade Rural do Oeste do Paraná aproveitou a presença maciça dos participantes para fazer um breve balanço das bandeiras empunhadas ao longo dos anos. Entre as quais estão a defesa dos interessas da agropecuária junto ao Congresso Nacional, as melhorias genéticas e da agricultura ao longo das últimas quatro décadas.