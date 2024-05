Restituição IR

Está disponível a consulta ao 1º lote de restituição do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) 2024. A Receita Federal afirma que 275.983 contribuintes do Paraná estão contemplados e devem receber, ao todo, R$ 408 milhões. O primeiro lote, com valor recorde, será pago já na próxima sexta-feira, 31 de maio.

Consulta

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode corrigir as informações prestadas.

Festival das Cataratas

O 19º Festival das Cataratas, evento considerado um dos principais do turismo nacional, acontece em Foz do Iguaçu (PR) nos dias 5, 6 e 7 de junho. Além de acompanhar as principais tendências do turismo e seus diversos segmentos, os agentes de viagens poderão realizar gratuitamente visitas técnicas aos principais atrativos de Foz do Iguaçu durante o Festival.

Projetos culturais

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) está conduzindo uma série de audiências públicas pelo Paraná para colher impressões e contribuições da sociedade civil sobre a implementação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A iniciativa visa impulsionar projetos culturais por todo o Estado. No domingo a audiência será em Pato Branco.

Itinerante

Paranavaí também vai receber a Assembleia Itinerante a partir deste sábado, 25. A 13ª sessão especial interiorização da do legislativo será realizada a partir das 14 horas, durante a 52° ExpoParanavaí, que ocorre entre os dias 24 de maio e 2 de junho no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva.

ExpoParanavaí

A 52ª edição da Exposição Agropecuária de Paranavaí (ExpoParanavaí) começa nesta sexta-feira (24) com diversas atrações e shows de cantores nacionais. Entre os cantores estão Jorge & Matheus, Hugo & Guilherme, Luan Pereira entre outros. O valor do ingresso varia de acordo com o lote e a data escolhida.

Conselho da Água

A Itaipu Binacional participou da instalação do Conselho Latino-Americano da Água que vai integrar as políticas públicas de gestão da água nos países latinos e desenvolver ações, projetos e programas. “Em um continente onde as fronteiras políticas se sobrepõem aos cursos naturais dos rios, é fundamental reconhecer que os recursos hídricos não podem ser considerados propriedade exclusiva de um único país”, disse Carlos Carboni, diretor de Coordenação da binacional.

Concurso unificado

O Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) já tem nova data de aplicação das provas: 18 de agosto. O cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado em 7 de agosto. As provas estavam previstas para o dia 5 de maio, o governo federal adiou o concurso, por causa das fortes chuvas que atingiram quase 95% dos municípios gaúchos.

Chefe da Petrobras

O Comitê de Pessoas do Conselho de Administração da Petrobras deu aval ao nome de Magda Chambriard para os cargos de conselheira de administração e de presidente da companhia. Essa é a penúltima etapa para que a indicada pelo presidente Lula assuma o comando da empresa. A última ocorrerá nesta sexta, quando a escolha será analisada pelo Conselho da estatal. A petroleira tem sido comandada interinamente pela diretora Clarice Copetti.