Paraplégico, candidato a vereador vai lutar pelos direitos das pessoas com deficiência

Lutar pelos direitos das Pessoas com Deficiência e por mais investimentos na área de saúde são as principais bandeiras de campanha do candidato a vereador pela Coligação Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa para todos (PSB40/PL), Maurício de Oliveira, 58 anos. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que tem como tema esse ano “Nossa história: quem somos e o que fazemos” e termina nesta quarta-feira (28), em todo o Brasil.

A história de vida dele é digna de um livro. Aos 42 anos de idade, ele ficou paraplégico depois de uma intervenção cirúrgica buscando uma solução de um problema medular. A partir de então, tudo mudou. A fé o ajudou a superar os limites. Ao perceber a dificuldade das Pessoas com Deficiência em superar barreiras arquitetônicas, conseguir um atendimento eficaz na saúde e ser efetivamente inserido na sociedade, ele não pensou duas vezes e aceitou o convite do candidato a prefeito de Santa Tereza, Marcelo Picoli, para fazer parte da coligação.

Natural de Além Paraíba, Minas Gerais, a história de Maurício de Oliveira começa a ser construída em Santa Tereza quando ele passou a namorar aquela que viria a ser a sua esposa e mãe de seus 5 filhos. “Comecei a vir para Santa Tereza para visitar a minha sogra e em pouco tempo, já era mais um morador da cidade”, disse ele, que antes residia em Foz do Iguaçu.

Há 15 anos em Santa Tereza do Oeste, Maurício de Oliveira revela outra passagem triste de sua vida. No dia 24 de fevereiro de 2014, oito anos após ficar paraplégico, ele se envolveu em um grave acidente automobilístico na BR-277. O carro em que ele dirigia, foi atingido frontalmente por outro que tentava uma ultrapassagem forçada quando na época era pista simples. Naquele dia inesquecível, ele estava com a esposa e um dos filhos no veículo. Cinco pessoas morreram, todas ocupantes do outro carro. Maurício de Oliveira ficou 7 meses no hospital entre a vida e morte. A esposa teve três paradas cardíacas e também ficou em observação no hospital e por milagre, o filho que estava junto no carro não sofreu ferimentos graves. “E quando estava saindo do hospital para vir para casa, fui acometido por uma bactéria cuja infecção ocorre a cada mil pessoas, me deixando mais uma vez à beira da morte e com 35 quilos”, diz. Mais uma vez, Maurício de Oliveira conseguiu superar mais essa. Conta que tudo isso deve tudo a Deus. Católico, ele reafirma a sua fé constantemente.

As limitações físicas não o impedem de sair e pedir voto de casa em casa. Seja de cadeira de rodas ou com uma moto adaptada, agora com uma caixa de som atrás com o jingle da campanha do candidato a prefeito, Marcelo Picoli.

Concorrendo ao cargo de vereador com o número 40196, Maurício de Oliveira disputa pela primeira vez uma eleição. “O Marcelo é o único político que me inspira confiança. A população está cansada de mentiras e agora, acredita na mudança com Picoli na prefeitura”, disse.

MARCELO PICOLI

Como vereador, Marcelo Picoli foi o mais atuante com relação às causas das pessoas com deficiência em Santa Tereza do Oeste. Projeto de autoria dele reconheceu a AMASTO (Associação de Mães de Autistas de Santa Tereza) como utilidade pública, garantindo um repasse mensal para ajuda de custos no valor de R$ 5 mil e criou o Dia Municipal de Conscientização do TEA (Transtorno do Espectro Autista). Foram mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares para a saúde, com prioridade para o atendimento das pessoas com TEA e uma lei para proibir a soltura de fogos e proteger esse público, bastante sensível ao estampido dos rojões.

(Comunicação Coligação PSB40/PL)