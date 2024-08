Marcelo Picoli recebe a comunidade neste sábado no comitê de campanha a prefeito

Neste sábado, a partir das 8h, Santa Tereza do Oeste será palco da inauguração oficial do comitê de campanha do candidato a prefeito, Marcelo Pícoli e do vice Lucas Bianchini. O local será a “Casa do 40” nos próximos meses. O evento será realizado na Rua das Orquídeas, 143, em frente ao Armazém da Gula, e marcará o início de uma série de atividades voltadas ao diálogo com a comunidade.

O comitê será um espaço aberto para que eleitores possam conhecer de perto as propostas de Marcelo Pícoli, tirar dúvidas e compartilhar ideias. Segundo o candidato, este é um momento essencial para reforçar a proximidade com a população e ouvir as principais demandas de Santa Tereza do Oeste.

O espaço permite que moradores de diferentes bairros e setores da cidade possam se reunir para trocar ideias diretamente com o candidato e apresentem suas demandas. Após a inauguração, o comitê permanecerá aberto ao público durante todo o período de campanha, servindo como ponto de encontro para eventos futuros, reuniões com lideranças e encontros com a população.