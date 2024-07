Grave problema social em Santa Tereza comove o vereador Marcelo Picoli

Uma cama quentinha, um cobertor, banho quente e um alimento para enfrentar as noites de frio durante o inverno parece ser a realidade da maioria das pessoas. No entanto, não é. Durante o inverno, muito se esquece daquelas pessoas que são desassistidas ou simplesmente ignoradas pelo Estado e que vivem em situação de rua. Seres humanos esses que enfrentam dificuldades na pele e também no estômago. Essa realidade que muitas pessoas não enxergam, é vivenciada em muitas cidades do Brasil.

Em Santa Tereza do Oeste, o desafio é significativo durante as noites frias. Isso porque o município não possui nenhum tipo de programa estruturado de acolhimento para moradores de rua, deixando essa população à mercê do tempo e vulnerável às baixas temperaturas.

Na primeira noite de julho, uma das mais frias do ano até agora, o vereador Marcelo Picoli, movido por uma iniciativa voluntária e solidária, realizou a entrega de cobertores e alimentos para os moradores em situação de rua em Santa Tereza do Oeste. A ação amenizou o sofrimento dessas pessoas que, sem um abrigo adequado, ficam expostas ao rigor do inverno.

Não é de hoje que esse tem sido uma preocupação do vereador Marcelo Picoli. Há anos ele cobra do poder púbico medidas mais contundentes em relação a esse grave problema social, não restrito apenas às grandes cidades. “Morador de rua também é ser humano e precisa ser tratado com dignidade”, disse o vereador.

A ausência de um programa oficial de acolhimento em Santa Tereza do Oeste é uma lacuna nas políticas públicas municipalistas. As ações individuais, como a do vereador Picoli, são louváveis, no entanto, não substituem a necessidade de uma solução que ofereça segurança e dignidade aos moradores de rua.

Fonte: Assessoria Vereador Marcelo Picoli