Repeitar as regras é dar exemplo ao eleitor, diz presidente do TRE

Cascavel – Em um esforço para promover um ambiente pacífico e democrático nas eleições municipais de 2024, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) está intensificando a campanha “Eleições 2024 no Caminho da Paz”. A iniciativa visa reduzir o clima de animosidade entre eleitores e candidatos, que marcou as últimas disputas eleitorais no Brasil.

Na manhã de ontem (12), o presidente do TRE-PR, Sigurd Roberto Bengtsson, juntamente com os juízes Claudia Spinassi (143° Zona Eleitoral) e Osvaldo Alves da Silva (68° Zona Eleitoral), participaram do ato de assinatura do pacto pela realização de eleições pacíficas no âmbito da justiça eleitoral do Paraná.

De acordo com o presidente da Corte Eleitoral, o objetivo da ação é alcançar uma eleição pautada pelo respeito e pela apresentação de ideias, e não pela disseminação de discursos de ódio. “Acho que todos tivemos episódios de parentes que pararam de conversar, amizades desfeitas em razão do processo eleitoral. A sociedade paranaense não quer mais isso. Quer o quê? Uma eleição pacífica,” destacou.

Ademais, a proposta do Pacto da Paz foi apresentada a candidatos de várias cidades, incluindo Curitiba, Foz do Iguaçu e Cascavel. Em muitos locais, todos os candidatos a prefeito assinaram o pacto, comprometendo-se a seguir as normas legais e a respeitar o eleitor. A adesão ao pacto tem sido vista como um sinal de compromisso dos candidatos com um processo eleitoral mais harmonioso.

Sigurd enfatizou a importância do compromisso dos candidatos com a sociedade, afirmando que o respeito às regras é fundamental para uma eleição tranquila. “O compromisso com o eleitor é respeito às regras. O próprio candidato respeitando as regras dá exemplo para que tenhamos uma eleição pacífica em todo o estado do Paraná,” afirmou.

Na Unioeste

No evento da manhã de ontem (12), organizado pelo TRE-PR, junto com a Unioeste, dos quatro candidatos que concorrem à Prefeitura de Cascavel, três estavam presentes e realizaram a assinatura do termo: Marcio Pacheco (PP), Professora Liliam (PT) e Edgar Bueno (PSDB), que na oportunidade foi representado no ato por sua vice, Suely Frare (União Brasil). O candidato do PL não participou do evento promovido pelo TRE-PR, não enviou representante para a assinatura, nem houve justificativa pela ausência à solenidade quando foi chamado pelo cerimonial.

Candidata à prefeita de Cascavel, Professora Liliam, presente no evento, destacou a importância do respeito mútuo. “Acho muito simbólico esse pacto e que a gente possa efetivamente executá-lo todos os dias. A eleição tem transcorrido com bastante tranquilidade, espero que seja assim e, espero que seja assim daqui em diante, que a gente supere os anos passados em que o ódio permaneceu.”

Liliam ainda lamentou a ausência de um dos candidatos convidados. “É bastante desrespeitoso não aparecer numa proposta que todos, não tenho dúvida, que todos nós almejamos uma eleição em debate político feito em paz, respeitoso, porque a democracia é o direito de que cada um possa efetivamente, não só se expressar, mas se colocar na sociedade a partir de seus princípios” afirmou.

O candidato Marcio Pacheco, que também assinou o pacto, reforçou a importância de respeitar as instituições e as leis. “Respeitarmos o Poder Judiciário, respeitarmos as regras, as normas, as leis. Eu, como policial federal sempre levei ao pé da risca o respeito às leis. Então, para mim, assinar um pacto pela paz, se a paz significa trabalhar com a verdade, isso evidentemente é o que faz parte da minha vida desde sempre, para mim é muito simples”, disse.

Pacheco também não poupou críticas à ausência do candidato do PL que não compareceu. “Muito lamentável que um candidato não queira assinar um pacto pela paz, para trabalhar com a verdade e não com agressões, não com mentiras, não com fake news”, completou.

Eleições Pacíficas

A campanha do TRE-PR apoiada por universidades e instituições da sociedade civil, visa garantir que o ambiente eleitoral seja um espaço de respeito e diálogo, garantindo que as Eleições 2024 transcorram de forma segura, igualitária, inclusiva, livre de desinformação e de discurso de ódio.

Outros municípios

Além de Cascavel, os candidatos a prefeito de Lindoeste, Professor Danilo e Silvio Santana também assinaram o pacto, além de diversos candidatos a vereadores que concorrer ao pleito de 2024.

No Fórum da Justiça Eleitoral

No final da tarde, a assessoria da campanha do PL informou que o candidato esteve no Fórum da Justiça Eleitoral para assinar o pacto e que, por “imprevisto de agenda”, ficou impossibilitado de participar do evento promovido na Unioeste.