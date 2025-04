PGR não vê necessidade de prisão de Bolsonaro; PL segue com obstrução

Brasil - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou ontem (2) ao STF (Supremo Tribunal Federal) parecer contra o pedido de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação foi motivada por uma notícia-crime protocolada no mês passado pela vereadora Liana Cirne (PT-PE) para que a medida fosse adotada. Na petição, a petista alegou que Bolsonaro cometeu incitação ao crime ao convocar manifestações de seus apoiadores para defender a anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

Após receber a notícia-crime, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, pediu parecer da PGR. O ministro também será responsável pela decisão final. Segundo o procurador, a realização de manifestações pacíficas não é crime e não extrapola os limites da liberdade de expressão.

Além disso, Paulo Gonet disse que a eventual aprovação de anistia pelo Congresso depende de sanção do presidente da República. “A concessão de anistia é matéria reservada à lei ordinária, de atribuição do Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República (Art. 48, VIII, da Constituição), que extingue os efeitos penais, principais e secundários, do crime”, afirmou. Ainda ontem, o ministro Alexandre de Moraes acolheu a manifestação da PGR e o processo foi arquivado. Em seu despacho, Moraes alegou “ilegitimidade da parte” que entrou com a queixa-crime contra Bolsonaro na Suprema Corte.

Obstrução

Também ontem, a oposição ao presidente Lula na Câmara dos Deputados, durante coletiva de imprensa, anunciou que irá apresentar no STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido de habeas corpus coletivo em prol de presos do “8 de janeiro”. Assinado pelo líder da oposição, deputado Zucco (PL-RS), o pedido solicita a prisão domiciliar dos investigados que ainda não tiveram a prisão definitiva determinada. “Iremos protocolar hoje (ontem) um habeas corpus solicitando a substituição das prisões pelo recolhimento domiciliar para idosos, pessoas debilitadas por doenças graves, gestantes, mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, e homens, se forem os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos de até 12 anos incompletos”, afirmou Zucco.

Para fundamentar o pedido, a oposição usa o caso de Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu “Perder, Mané”, com batom, na estátua “A Justiça”, que teve sua preventiva convertida em prisão domiciliar na semana passada. A oposição também solicita concessão de medida liminar para exame dos casos individuais dos presos provisórios e definitivos do 8 de janeiro, sob o argumento que as denúncias foram apresentadas sem a necessária individualização dos casos.

Obstrução

Na coletiva, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, reafirmou que o partido manterá as ações de obstrução na Casa, destacando que este trabalho será intensificada depois que o PL sair do atual bloco partidário que foi formado. “Nós do PL sairemos do bloco e aí, sim, teremos efetividade ainda maior na nossa obstrução. Entretanto, para quem conhece o processo legislativo, a obstrução é de duas formas: ou paralisa-se, ou se retarda. O que estamos conseguindo até o momento, por conta do blocão que pertencemos, é retardar as votações”, afirmou, reforçando, mais uma vez, que já há votos suficientes para aprovar o PL da Anistia: “Nós não vamos desistir enquanto essa matéria não vier ao plenário”.