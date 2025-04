Informe da Redação

Caso confirmado o afastamento, quem deveria assumir a cadeira é o primeiro suplente. No entanto, como o suplente é Mauri Schaffer, ele já ocupa a cadeira do vereador titular Suco, atual secretário de Esportes. A segunda suplência é de Jefferson Lazaro, presidente da Fundação Municipal de Cultura e Esportes, que já teria manifestado interesse em ocupar a cadeira.

O vereador cascavelense Antonio Marcos (PSD) deverá se licenciar do cargo para tratamento de saúde. O vereador confirmou que aguarda novos exames para realizar uma cirurgia de emergência. O presidente da Câmara de Cascavel, Tiago Almeida , informou que até o horário do fechamento desta matéria, não havia recebido a solicitação de afastamento.

Brasil - O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), irá promover uma nova troca em seu secretariado. O titular da secretaria do Meio Ambiente Ailton Lima, confirmou que deixará o comando da pasta, que deverá ser ocupada pela consultora técnica em desenvolvimento sustentável e humano, Beatriz Bertoglio. Ailton que é servidor concursado do Município irá ocupar o cargo de diretor de Licenciamento Ambiental e Fiscalização da pasta.

Decisão presidente

A parlamentar fez um requerimento ao presidente da CCJ, deputado Ademar Traiano (PSD), para que seja encaminhado à Mesa Executiva da Casa, pontuando que Ricardo Arruda faltou pela quarta vez consecutiva à reunião da comissão. Traiano informou que irá encaminhar a situação ao presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD).

Aumento repasses

O Governo do Paraná transferiu mais de R$ 1,26 bilhão aos municípios em março. O valor representa um aumento de 10,6% em relação ao mesmo período de 2024, quando os repasses somaram R$ 1,14 bilhão. Os números são da Secretaria de Estado da Fazenda, que revela ainda que a maior parte desses recursos veio do ICMS, principal fonte de receita do Estado. Foram R$ 846,7 milhões referentes ao tributo, o que representa um total de 67% de tudo o que foi repassado aos municípios.

2026 e 2028

O partido Rede Sustentabilidade no Paraná vai ter candidato em todos os níveis nas eleições gerais do próximo ano. Esta é a proposta da direção do partido, liderada pelo ex-vice-reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Aldair Rizzi, O objetivo é iniciar o fortalecimento da sigla em todo território paranaense, visando também o pleito de 2028.

Código eleitoral A Comissão de Constituição e Justiça do Senado definiu ontem (2) que fará seis debates sobre o projeto que estabelece um novo Código Eleitoral. A proposta consolida em um texto a legislação existente e cria novas normas eleitorais e para funcionamento dos partidos políticos.