VÍDEO: Qual é a perspectiva de um morador de rua? Cascavelense relata situação para Guarda Municipal

POLICIAL

Homem é baleado no tórax no bairro Brasmadeira em Cascavel

Um homem de 40 anos foi baleado no início da manhã deste sábado (19) em Cascavel, no oeste do Paraná. O crime ocorreu na Avenida Papagaios, no Jardim Clarito. Mesmo ferido no lado esquerdo do tórax, a vítima conseguiu caminhar até a residência de um familiar na Rua Boa Vontade, no bairro Brasmadeira, onde pediu […]