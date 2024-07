VEJA AS IMAGENS: acidente deixa criança morta e cinco feridos na BR-277

Um gravíssimo acidente foi registrado agora há pouco, no perímetro urbano da BR-277, em Cascavel., deixando uma criança morta – que viajava sem a cadeirinha -, e mais cinco feridos. Imagens das câmeras de segurança das empresas próximas revelam a principal causa. Como mostram as imagens, a motorista de um Fiat Brava fez uma conversão proibida ao sair de uma das alças de acesso do viaduto Olindo Periolo em direção à BR-277.

As vítimas ficaram encarceradas. O motorista do caminhão que está carregado com uma colheitadeira não conseguiu desviar e por muito pouco a tragédia não foi maior. Ele conseguiu desviar de outro caminhão que vinha na direção contrária. O motorista do caminhão também precisou ser atendido.

Vítimas são venezuelanos

Conforme informações apuradas, a criança estava no colo do pai na hora do acidente. A motorista foi ejetada do veículo. Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem, as vítimas que estavam no carro são de nacionalidade venezuelana.