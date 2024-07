Troca de tiros termina com dois homens mortos em Cascavel

BALANÇO

Paraná tem menor número de homicídios no 1º semestre em 18 anos

O número de homicídios dolosos (com intenção de matar) registrados no Paraná caiu de 972 no 1º semestre do ano passado para 862 nos seis primeiros meses de 2024, uma queda de 11,32% no comparativo entre os dois períodos. O volume é o menor já registrado para um primeiro semestre nos 18 anos em que […]