Transporte irregular: PRF flagra crianças deitadas no assoalho de caminhonete na BR-369

Paraná - Na última segunda-feira, 6 de janeiro, durante fiscalização na BR-369, nas proximidades da Unidade Operacional de Ubiratã/PR, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram uma caminhonete modelo I/KIA K2500 HD, com placas de São Paulo/SP.

No veículo estavam, além do condutor, quatro passageiros: uma mulher (esposa do motorista), um adolescente de 14 anos (sobrinho do condutor e da passageira) e duas crianças de aproximadamente 2 e 4 anos. O veículo, que possui capacidade para três ocupantes e apenas três cintos de segurança, transportava as duas crianças deitadas no assoalho, aos pés da passageira, que era sua mãe.

O condutor, pai das crianças, informou que a família estava viajando para um sítio pertencente a uma tia em Ubiratã/PR.

A PRF destaca que a segurança no transporte de crianças e o uso adequado do cinto de segurança são medidas essenciais para evitar acidentes e proteger vidas.