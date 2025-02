Transportando R$ 121 mil em cigarros eletrônicos, motorista tenta fuga na BR-369, mas se dá mal

Cascavel - Servidores da Delegacia da Receita Federal em Cascavel apreenderam nesta quarta-feira (26), um veículo Toyota Corolla transportando grande quantidade de cigarros eletrônicos, avaliados em mais de R$ 121 mil. Veja o vídeo abaixo:

A equipe da Receita Federal estava em patrulhamento na rodovia BR-369, entre Cascavel e Corbélia, com viatura caracterizada, quando avistou o veículo. Ao perceber a fiscalização, o condutor do veículo acelerou em fuga, fazendo ultrapassagens forçadas e também pelo acostamento, em alta velocidade. Na sequência, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente com uma árvore na beira da rodovia. Tentou fugir a pé, porém, foi contido pelos servidores.

Devido à colisão, o condutor apresentava dor em uma das mãos e na perna. Uma ambulância do SAMU passou pelo local e parou para dar atendimento. O condutor foi examinado, porém, recusou encaminhamento médico.