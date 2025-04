Tentativa de fuga na BR-277 termina com motorista preso e veículo recuperado

FISCALIZAÇÃO

Na quinta, PRF inicia Operação Semana Santa 2025 nas rodovias federais do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quinta-feira (17), a Operação Semana Santa 2025. A mobilização se estende até a segunda (21), com foco na redução dos acidentes e no reforço da segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado. Durante o período da operação, a PRF irá intensificar as fiscalizações nos trechos com maior […]