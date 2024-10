SESP-PR lamenta a morte dos policiais militares em grave acidente

Os militares Mattheus Alex Albach Meira, de 29 anos, e Luis Fernando de Lima, de 33 anos, estavam com outros três policiais em uma caminhonete L-200 Triton particular, a caminho do 26º BPM para assumir o plantão, quando o veículo saiu da pista e capotou.

Dois policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM) morreram em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (10) na BR-376, na região de Tibagi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 438 da rodovia. Os cinco policiais estavam em uma caminhonete L-200 Triton particular, a caminho do 26º BPM para […]

O 26º BPM emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento dos soldados, veja abaixo:

“A dedicação e o empenho dos policiais militares no cumprimento do dever foram exemplares, e eles sempre se destacaram pelo compromisso com a segurança pública e o bem-estar da comunidade. A família miliciana do 26º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com o 4º Comando Regional de Polícia Militar, presta esta homenagem e agradece imensamente os serviços prestados pelos Soldados Mattheus Alex Albach Meira e Luis Fernando de Lima, que sempre honraram o militarismo e o nome da Polícia Militar do Paraná. Que suas memórias sejam lembradas com respeito e gratidão por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo”.